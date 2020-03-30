События последних дней вокруг Верховной Рады свидетельствуют о том, что президент Украины Владимир Зеленский теряет даже условный контроль над своей парламентской фракцией
Об этом на своей странице в Фейсбуке пишет политконсультант Михаил Басараб, передает Politeka.
Не удержав контроль над «Слугой народа», глава государства постепенно потеряет его над парламентом, а затем и над Кабинетом министров.
Чтобы спасти ситуацию, президенту придется идти на компромиссы и договариваться, что для неопытного политика, наобещавшего избирателям золотые горы по пути во власть, смерти подобно.
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«Он становится капитаном неуправляемого корабля. Основная задача для Зеленского теперь - не так выполнить нереальные обещания перед своим электоратом, как самому удержаться у власти. «Большие компромиссы» непременно повлекут за собой потерю остатков электората», – подчеркивает Басараб.
Он добавляет, что дополнительной ответственностью для президентра станет если не пандемия, то экономический кризис, который уже стучится в двери. Плохую услугу оказали также еще актуальные намерения капитулировать перед Россией, а также скандалы вокруг Андрея Ермака, который уже догоняет своего предшественника Андрея Богдана по уровню токсичности.
При этом, перечисленное выше – только основные точки давления на главу государства, который уже устал. Не исключено, что дальше появятся новые проблемы. И поэтому, предполагает политолог, вероятность того, что Владимир Зеленский потеряет власть еще до конца 2020 года, очень высока.
«Властная конструкция слишком хрупкая, чтобы выдержать такую загрузку», – резюмировал он.
Ранее мы писали, что на внеочередном заседании Верховной Рады в понедельник, 30 марта, было вынесено решение об увольнении министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Ильи Емца. Депутаты проголосовали 249 голосами за увольнение Уманского, и 271 - Емца.
Уже во второй раз правительство президента Владимира Зеленского терпит кадровые перестановки. И Уманский, и Емец пробыли всего месяц в качестве министров.
Напомним, Глузман раскрыл главную беду Зеленского.
Как сообщала Politeka, Зеленский потребовал экстренного обеспечения аптек, украинцы не выдержали.
Также Politeka писала, что Зеленский в разгар эпидемии решил поиграть с жизнями украинцев.