В «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что власть договорилась защищать Петра Порошенко от уголовного преследования в обмен на его помощь с рынком земли

Как стало известно, политическая сила обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой объяснить ситуацию с подписанием подозрения экс-президенту Порошенко. Об этом говорится на сайте ОПЗЖ.

«В пятницу, 4 апреля, народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь", член Комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности Илья Кива прибыл в Офис генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой, чтобы из первых рук получить информацию о том, когда будут подписаны подозрения Петру Порошенко и Сергею Стерненко», – говорится в заявлении партии.

В свою очередь, в Офисе генерального прокурора попытались «сменить тему» – организовать незаконное вручение подозрения Илье Киве, основанием для которого является провокация ряженого ветерана АТО Маймана, организовавшего драку с Кивой, заявили в партии.

«Вручение подозрения Илье Киве противозаконно и бессмысленно, поскольку сам народный депутат уже получил повестку на 6 апреля, а сегодняшнее ее вручение, проходившее без присутствия адвоката, стало для Офиса генерального прокурора формальным поводом для того, чтобы уйти от ответа на вопрос, когда будут подписаны подозрения Порошенко и Стерненко», – подчеркивается в заявлении оппозиционной партии.

Представители ОПЗЖ считают эту ситуацию доказательством сговора между Порошенко и украинской властью.

«Произошедшее является очередным доказательством того факта, что украинская власть для совместного антинародного голосования за закон о продаже земель сельскохозяйственного назначения заключила союз с политической силой Петра Порошенко "Европейская солидарность" и будет защищать его от уголовного преследования всеми средствами, в том числе и оказывая прямое давление на представителей принципиальных политических сил, которые продолжают добиваться привлечения преступников к ответу», - заявили в ОПЗЖ.