Такое заявление сделал представитель Еврокомиссии Питер Стано, передает Укринформ.
По его словам, санкции никак не сдерживают РФ в борьбе с эпидемией.
"В целом режим санкций ЕС и ООН предоставляет возможность для гуманитарных исключений. Но в том, что именно касается России, то санкции направлены против российских компаний и лиц, связанных с незаконным аннексией Крыма и Севастополя, поэтому эти санкции введены в результате действий, которые подрывают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. Это означает, что эти санкции не сдерживают Россию от противодействия вспышки вируса", - отметил он.
Кроме того, он подтвердил, что руководство ЕС получило письмо от ряда депутатов Европарламента, в котором они призывают не ослаблять санкции против РФ под предлогом необходимости противостоять вирусу.
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«Владимир Владимирович, спасибо вам. Спасибо, что бросили нас умирать. Скрывая весь ужас ситуации в России. Спасибо, что до последнего откладывали введение карантина, и организацию подготовки к борьбе с эпидемией в регионах», - говорится в обращении.
Также в видео отметили, что Россия отправила помощь для борьбы с вирусом в Италию и Венесуэлу. Авторы ролика заявил, что на эти деньги можно было отремонтировать местные больницы.
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