Так называемые "пленки Ермака" могли быть спецоперацией НАБУ, целью которой был срыв мирного процесса на Донбассе.

Об этом говорится в сюжете журналиста Влада Сидоренко на Youtube-канале "Свободный", пишет "Униан".

Отмечается, что запись разговора с Денисом Ермаком, братом главы Офиса президента Андрея Ермака, которую опубликовал народный депутат от "Слуги народа" Гео Лерос, сделана достаточно профессионально. И, вероятно, она могла проводиться в рамках негласных следственных действий в рамках уголовного производства по решению следственного судьи.

По словам адвоката Андрея Добрянского, проводить такие негласные следственные действия в Украине, согласно УПК, могут правоохранительные органы, а именно СБУ, Нацполиция, НАБУ, а также это в силах ГБР.

Адвокат считает, что поскольку съемка велась в отношении близкого родственника высокопоставленного чиновника из окружения президента, то такое уголовное дело могло касаться возможных преступлений, совершенных возможно высокопоставленными чиновниками.

"То есть из категории злоупотребление влиянием с целью получения определенного вознаграждения. Исходя из этого, мы можем предполагать все-таки подследственность НАБУ, расследование такого рода уголовных преступлений", - говорит Добрянский.

При этом, такие производства открываются не против кого-то, а по факту. "Есть определенный факт, например, злоупотребление своим влиянием при назначении кого-то на должности. Эти факты нужно проверить, задокументировать, и потом уже огласить подозрения лицу", - говорит адвокат.

А поскольку эти люди определенного статуса, это может делать НАБУ, либо СБУ. Но, по мнению журналиста Сидоренко, вряд ли СБУ, которую возглавляет друг президента Иван Баканов, будет делать подобные записи, чтобы в дальнейшем "слить" их в сеть с целью провокации против общего друга Ермака.



Но это уголовное дело ни к чему не привело, поскольку не было никаких арестов и задержаний при передаче денег за коррупционные действия. "Исходя из практики досудебных расследований в такого рода уголовных производствах мы видим, что если правоохранительный орган не может ничего доказать, каким-то образом в СМИ происходит выброс какой-то информации по конкретным лицам. Чтобы общественность "осудила" этих людей", - говорит Добрянский.

По его мнению, очевидно, что негласные следственные действия в отношении брата главы Офиса президента Андрея Ермака Дениса были организованы Национальным антикоррупционным бюро. Также понятно, по словам журналиста, что эти следственные действия ни к чему не привели, не было никакой коррупции, иначе были бы какие-то задержания. Вместо этого эти пленки были положены на полку и ждали нужного времени для атаки на президента Зеленского, отметил журналист.

Как говорится в сюжете, на момент слежки Андрей Ермак был помощником президента, но ввиду близости к Зеленскому он занимался щепетильным вопросом – внешней политикой. А так как одним из главных приоритетов Зеленского перед выборами было обещание завершить войну, Ермак занимался, и достаточно успешно, контактами с Москвой. Именно поэтому он был сразу взят под контроль спецслужбами.

За две недели до публикации "пленок Ермака" глава ОП вернулся из Минска после очередного раунду переговоров в рамках ТКГ.

"По моей информации вскоре после этого возвращения и было принято решение "сбивать" его с должности, атакуя через брата. Время атаки выбрано не случайно. Перед голосованием за закон о рынке земли и о так называемом законе о "Приватбанке". Пленки публикуют, чтобы помешать голосованию за эти законы, мол посеять конфликт внутри фракции", - говорит Сидоренко.

Как сообщал УНИАН, 29 марта Лерос в Facebook опубликовал несколько видео, где, как он утверждает, брат руководителя Офиса президента Андрея Ермака - Денис Ермак - якобы ведет переговоры о назначении на государственные должности.

Главное следственное управление СБУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по факту "незаконного использования специальных технических средств негласного получения информации для видеофиксации встреч Дениса Ермака, то есть преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 359 Уголовного кодекса Украины".