Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине
Так, он пригрозил уничтожением государственности Украины за оказание сопротивления России.
Агрессивные выпады в адрес Украины главный шут путинского режима продемонстрировал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.
Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву.
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"Еще раз повторю: дернетесь — потеряете ваше государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не дернемся — мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда. И запомните: Украина всегда побеждала, только когда была в союзе с Москвой. И никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" — самоуверенно высказался Соловьев.
Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.
Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.
Он заявил, что одинаковая участь постигла уже международных террористов, которые хотели и считали, что могут "поставить Россию на колени", но якобы всевозрастающая мощь РФ не дала никому этого сделать.