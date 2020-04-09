Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине

Так, он пригрозил уничтожением государственности Украины за оказание сопротивления России.

Агрессивные выпады в адрес Украины главный шут путинского режима продемонстрировал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что Киеву якобы никогда не удастся победить Москву.

"Еще раз повторю: дернетесь — потеряете ваше государство. Так сказал президент Российской Федерации. А если мы, мы не дернемся — мы спокойно и уверенно дойдем до поставленных задач. Как было в нашей истории всегда. И запомните: Украина всегда побеждала, только когда была в союзе с Москвой. И никогда Украина не побеждала, когда пыталась противостоять Москве и бегала целовала чужие хоругви!" — самоуверенно высказался Соловьев.