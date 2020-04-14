У Владимира Путина не согласны с тем, что Украина сможет вернуть обратно оккупированный Крым

Гневное заявление сделал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, передает Politeka.net.

В частности, один из соратников президента РФ Владимира Путина решил гневно отреагировать на интервью экс-главы СНБО Александра Турчинова, который спрогнозировал возвращение оккупированных Крыма и Донбасса.

Сенатор от аннексированного полуострова назвал прогноз Александра Турчинова "неадекватным" и заявил, что якобы "скорее Украина войдет в состав РФ, чем получит Республику назад".

"Турчинов всегда был неадекватным человеком, который неспособен объективно оценить ситуацию. Нынешнее его заявление лишь тому подтверждение. Именно такие люди как Турчинов привели к фактическому разрушению Украины", – утверждает соратник Путина.

Цеков также пригрозил, что Украина в скором времени может стать частью Российской Федерации.

"Все мечты Турчинова останутся мечтами. У Украины гораздо больше шансов, на несколько порядков, стать частью России. Это более реальный прогноз в сравнении с тем, что говорит Турчинов", – резюмировал скандальный соратник Путина.

Ранее мы рассказывали, что кремлевский пропагандист Владимир Соловьев дерзко пригрозил украинцам. Он заявил, что мир в Украине якобы наступит только тогда, когда это будет необходимо стране-агрессору.

В частности, Соловьев солгал о том, что российских оккупантов нет на украинской территории, и угрожающе намекнул, что рано или поздно это "надоест" России, и она начнет полномасштабную войну против чужого государства.

Угрозами он посыпал после того, как украинский гость в студии, политолог Василий Вакаров, заявил, что судьба решения конфликта на Донбассе находится исключительно в руках российского президента Владимира Путина.

Напомним, что Соловьев "нашел" прямую наследницу Киевской Руси

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