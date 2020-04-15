Топ-пропагандист России Владимир Соловьев дерзко пригрозил Украине

Так, Соловьев выдал новую порцию угроз в сторону Украины, отметив, что очередная агрессия Российской Федерации якобы случится неожиданно и резко.

Свою угрожающую речь Соловьев озвучил в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Рупор Кремля нагло добавил, что о развитии событий Киев узнает после того, как это случится. Более того, он пообещал, что при вторжении оккупанты будут использовать тактики, опробованные в Крыму и в Сирии.

"Вам, наверное, сложно это осознать, потому что Россия действительно жестко пока не отвечает. Но это не значит, что мы тупые, и не значит, что мы не видим, что вы делаете, не значит, что мы забываем. У нас особенность такая, мы обычно действуем, как медведь. Будем действовать неожиданно, очень резко, без предупредительных знаков. Вы на всякий случай все время это держите в уме", - пригрозил Украине рупор Кремля.

Он также добавил с язвительной ухмылкой, что Россия продемонстрировала сво "силу в Сирии и Крыму".

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло заявил, что Российская Федерация якобы может пойти на масштабное вооруженное вторжение.

Свою угрожающую речь главный шут Кремля приукрасил пафосными оборотами о грозном русском медведе, который наводит страх на весь мир.