Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о первой встрече президентов РФ и Украине на Нормандской встрече
Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
По его словам, президент Украины Владимир Зеленский все-таки заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.
Интервьюер вспомнила, что Кошевой еще до Нормандской встречи говорил, что Владимир Зеленский может не удержаться и "вырубить" Владимира Путина.
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"Я думаю, что это бы выглядело красиво, но есть политический этикет, протокол. Но он все-таки заставил понервничать дедушку, он скукожился немножко и мне казалось, что у него слетят туфли с ног", - отметил он, чем вызвал смех ведущей.
"Я бы на месте оператора снимал бы стол чуть выше, чтобы не было видно подстольные танцы двух ног", - добавил Кошевой с улыбкой на лице.
Отметим, что сам Зеленский, в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года была сложной, но на ней не произошло никакой сдачи национальных интересов.
«Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять — ничего этого не сделано», — сказал он.
Глава государства считает, что Украина получила от этой встречи неплохой результат.
Напомним, Зеленский срочно созвонился с Меркель, известны детали: новая встреча с Путиным.
Как сообщала Politeka, Путин открыто заговорил о восстановлении советской империи: "Мы-то этого хотим".
Также Politeka писала, что переговоры Зеленского и Путина: украинцев поразили новым планом, что будет с "нормандской встречей".