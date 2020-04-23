Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой рассказал о первой встрече президентов РФ и Украине на Нормандской встрече

Как передает Politeka.net, свой комментарий он дал в интервью Алесе Бацман на YouTube (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский все-таки заставил понервничать президента РФ Владимира Путина.

Интервьюер вспомнила, что Кошевой еще до Нормандской встречи говорил, что Владимир Зеленский может не удержаться и "вырубить" Владимира Путина.

"Я думаю, что это бы выглядело красиво, но есть политический этикет, протокол. Но он все-таки заставил понервничать дедушку, он скукожился немножко и мне казалось, что у него слетят туфли с ног", - отметил он, чем вызвал смех ведущей.

"Я бы на месте оператора снимал бы стол чуть выше, чтобы не было видно подстольные танцы двух ног", - добавил Кошевой с улыбкой на лице.

Отметим, что сам Зеленский, в фильме "Год президента Зеленского" заявил, что встреча лидеров стран нормандского формата в декабре 2019 года была сложной, но на ней не произошло никакой сдачи национальных интересов.

«Нормандская встреча была сложной, и все это понимают, на наивысшем уровне, который только может быть. Но никто страну же не сдал, ничего такого не подписано. Никто на коленях, как говорили… на коленях я буду стоять — ничего этого не сделано», — сказал он.

Глава государства считает, что Украина получила от этой встречи неплохой результат.

Напомним, Зеленский срочно созвонился с Меркель, известны детали: новая встреча с Путиным.

Как сообщала Politeka, Путин открыто заговорил о восстановлении советской империи: "Мы-то этого хотим".

Также Politeka писала, что переговоры Зеленского и Путина: украинцев поразили новым планом, что будет с "нормандской встречей".