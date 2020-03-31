Андрей Ермак назвал условие для проведения нового саммита в Нормандском формате

Новая встреча лидеров нормандской четверки имеет все шансы состояться, однако для этого необходимо выполнения одного ключевого условия. Об этом рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак, отвечая на вопрос агентства «Интерфакс-Украина».

Так, по его словам, стороны обязаны выполнить все договоренности предыдущего саммита, который прошел в Париже 9 декабря 2019 года. В первую очередь речь идет о прекращении огня на Донбассе.

«Главным условием проведения саммита лидеров Нормандского формата является выполнение всех тех, которые они решили в конце прошлого года в Париже. Украина всегда говорила и делает всё, чтобы это выполнить, но, к сожалению, не все зависит от нас», - заявил Ермак.

Он отметил, что «другая сторона» не готова придерживаться тех обязательств, про которые договорились лидеры нормандской четверки в Париже. В то же время, глава ОП заверил, что со своей стороны Украина сделала все, что от нее зависело.

Также стало известно, что Зеленский провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. В частности, во время беседы президент рассказал о ситуации с безопасностью на Донбассе. Кроме того, обсуждались результаты последних консультаций в рамках Трехсторонней контактной группы. Отдельно стороны обсудили перспективы продолжения переговоров в нормандском формате.

Отметим, что в рамках прошлого Нормандского саммита произошла первая личная встреча президента Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Новый саммит мог бы стать площадкой для их второй встречи тет-а-тет.

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