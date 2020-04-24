К празднику Воскресения Христова Оксана Марченко и Виктор Медведчук организовали помощь всем нуждающимся в одном из ОТО Киевской области

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».

«К празднику Воскресения Христова за средства Виктора Медведчука и Оксаны Марченко были закуплены 10 тыс. продуктовых наборов для тех украинцев, которые больше всего нуждаются в поддержке. Доставку взяли на себя активисты молодежного крыла «Оппозиционной платформы – За жизнь», они и развозили пасхальные продуктовые наборы в разные регионы Украины, в частности и в Киевскую область», - говорится в сообщении.

Уточняется, что к помощи призывали всех желающих. Откликнулся мэр Тетиева, а также чиновники.

«На призыв объединиться для благого дела откликнулись мэр Тетиева и начальник службы по делам детей и семьи Тетиевского городского совета. Совместными усилиями продукты были доставлены представителям Тетиевской ОТО: пенсионерам, людям с ограниченными возможностями, многодетным семьям, детям-сиротам, семьям, оказавшимся в непростых условиях», - подчеркивается в сообщении.

«На сегодняшний день мы видим полнейшее игнорирование властью проблем простых украинцев. Как и на протяжении пяти предыдущих лет правления Петра Порошенко, чиновники занимаются геополитикой, продажей земли, законами, абсолютно не замечая простых людей, которых довели своими политическими играми до нищеты. Где это видано, чтобы граждане, которые своими налогами содержат всех этих государственных деятелей, не имели средств накрыть праздничный стол? Это позор. И помогать нуждающимся – это долг каждого украинца, у которого есть такая возможность», – заявил Артем Марчевский, руководитель молодежного крыла ОПЗЖ.

«Я искренне признателен Благотворительному фонду Оксаны Марченко, Виктору Медведчуку, ребятам из молодежного крыла за помощь, оказанную представителям нашей общины. Сегодня очень важно поддерживать людей, которые оказались в непростой ситуации. Каждый наш визит встречали слезами и словами благодарности», –отметил Руслан Майструк, глава Тетиевской ОТО.

Активисты будут и дальше оперативно реагировать на гуманитарные проблемы по всей Украине и подключать к этому всех желающих.