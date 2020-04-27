Если кто-то думает, что из-за эпидемии китайского вируса Россия забыла об Украине и Донбассе, то он глубоко ошибается

На данный момент в Украине идет все, «как надо России», сообщает телеграмм-канал «Вольнодумец» со ссылкой на собственные источники из числа людей, которые занимаются в Донецке обслуживанием высших российских военных.

«По их словам, «Путин и его окружение очень эффективно работают не международной арене по Украине, с международными организациями и правительствами ведущих стран мира». Возможно этих усилий (Путина и команды) будет достаточно, чтобы Украина была дружественной для России страной, и никакой войны не будет», – говорится в сообщении.

Российские военные, которые постоянно находятся в «ДНР», говорят о том, что в Украине постепенно к власти возвращаются люди, нужные РФ, которые якобы помирят два народа, а руководители «мирно договорятся».

«Крым и Донбасс будут российскими, а Украина будет нашей братской страной, как при СССР, и этого в РФ все хотят. Тогда все военные планы отпадут», – цитирует «Вольнодумец» слова россиян.

На данный момент руководство РФ не отказалось от планов по захвату Украины, а просто «отложило все запланированные мероприятия на фронте до начала июня». Они якобы ждут каких-то важных событий по Украине.

«Что это за события, ни разу об этом не говорили, но это будет поворотный момент в российско-украинском противостоянии, и от этого якобы будет зависеть реализация дальнейших планов», – пишет автор.

Ходят слухи, что россияне перенос активных действий на фронте считают ошибкой, поскольку сейчас ВСУ, по их мнению, деморализованы, а сухопутный коридор в Крым им все равно нужен.

Ранее мы писали о том, что у президента России Владимира Путина неожиданно передумали встречаться с украинским лидером Владимиром Зеленским во время саммита в «нормандском формате».

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время общения с журналистами.

«Мы никогда не будем договариваться о новом саммите, пока не будут честно, полноценно и добросовестно выполнены все те решения, которые принимались в Париже», - отметил он.

Напомним, боевики взялись за жителей прифронтовых сел на Донбассе.

Как сообщала Politeka, жителей Донбасса готовят к карательной психиатрии.

Также Politeka писала, что Путин рискует повторить судьбу Каддафи: президент РФ впопыхах готовит "отступление".