Мэр Киева Виталий Кличко сегодня показывает пример центральной власти, как нужно реагировать на кризисные ситуации. Такое мнение у себя в Facebook высказал известный политолог Вадим Карасев.
«Наблюдаю за последними событиями в Киеве и за действиями Кличко. Сопоставляю с реакцией на кризисы Зеленского... На мой взгляд, сравнение в пользу Киева», - написал он.
Карасев отмечает, что Кличко, в отличие от центральной власти, готов на сильные решения.
«О реакции на коронавирус уже писал. Несколько дней назад чиновник Киевгорадминистрации попал в скандал с полицией. Утром Кличко его уволил. Двумя неделями раньше отстранил от должности другого зама, которому только предъявили подозрение. Это сильные решения: нарушил закон - пошел на выход и под суд», - считает политолог.
По словам Карасева, именно так сейчас должна действовать власть.
Путин не снимает каблуков даже в личном бункере, показательные кадры: "Эх, нелегкая судьба"
Блондинка из Victoria’s Secret сняла купальник и показала безупречное тело: "Совсем не стыдно"
Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"
Счета клиентов Привата под угрозой, экстренное обращение банка: что происходит и как спасти деньги
«Сейчас время, когда нужно не рефлексировать, а принимать волевые решения. Уже писал, что Кличко – сильный мэр для сложных времен. Это не преувеличение. В спорте у него было прозвище Ironfist – железный кулак. Похоже, он нашел ему применение и на посту мэра», - резюмировал Вадим Карасев.