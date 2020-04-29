Мэр Киева Виталий Кличко сегодня показывает пример центральной власти, как нужно реагировать на кризисные ситуации. Такое мнение у себя в Facebook высказал известный политолог Вадим Карасев.

«Наблюдаю за последними событиями в Киеве и за действиями Кличко. Сопоставляю с реакцией на кризисы Зеленского... На мой взгляд, сравнение в пользу Киева», - написал он.

Карасев отмечает, что Кличко, в отличие от центральной власти, готов на сильные решения.

«О реакции на коронавирус уже писал. Несколько дней назад чиновник Киевгорадминистрации попал в скандал с полицией. Утром Кличко его уволил. Двумя неделями раньше отстранил от должности другого зама, которому только предъявили подозрение. Это сильные решения: нарушил закон - пошел на выход и под суд», - считает политолог.

По словам Карасева, именно так сейчас должна действовать власть.

«Сейчас время, когда нужно не рефлексировать, а принимать волевые решения. Уже писал, что Кличко – сильный мэр для сложных времен. Это не преувеличение. В спорте у него было прозвище Ironfist – железный кулак. Похоже, он нашел ему применение и на посту мэра», - резюмировал Вадим Карасев.