Народный депутат Андрей Холодов прокомментировал негативную ситуацию, которая сложилась вокруг киевского ресторана "Велюр", принадлежащего другому избраннику Николаю Тищенко

На днях раскрылось, что заведение Тищенко продолжало работать, несмотря на ограничения из-за эпидемии. При этом сам нардеп заявил, что устроил в ресторане штаб, где встречается со своими помощниками, с которыми они вместе думают над тем, как сделать жизнь украинцев лучше.

Холодов поделился своим мнением по поводу произошедшего у себя на страничке в соцсети Фейсбук:

"Хотел бы официально отреагировать на ситуацию, которая сложилась с Николаем Тищенко и его рестораном "Велюр". Наверно, если справедливость одна на всех, то Николаю Тищенко следовало бы заплатить не такие уж большие для него деньги - 17 тысяч гривен - и публично извиниться перед коллегами и народом Украины. Я жду, Коля, этого".

Также Холодов добавил, что "карантин должен быть одинаковым для всех. Несправедливость порождает недоверие ко всем, к партии и Президенту".

Карантин должен быть одинаковым для всех. Несправедливость порождает недоверие ко всем, к партии и Президенту. И вызывает такие события, как в Черкассах. Gepostet von Андрій Холодов am Samstag, 2. Mai 2020

Ранее мы сообщали, Холодов предъявил новые доказательства коррупции на Одесской таможне.

По его информации, ООО "Милагресс" через Одесскую таможню завезло в Украину 1970 шт. велосипедов по $30,68 за штуку. В итоге, было заплачено $19 344 налогов и сборов. Но, по словам Холодова, груз должен был быть оформлен по другому таможенному коду - по стоимости $68,7 за штуку. Таким образом, таможенные платежи должны были составить $43 311. Как итог, бюджет недополучил 650 тыс. грн.

Напомним, Холодов раскрыл детали сговора на рынке табака в Украине: "Станет хуже"

Как сообщала Politeka, появились кадры из скандального "Велюра" Тищенко, украинцы в ярости: "Показуха".