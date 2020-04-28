В сети появились кадры из скандального ресторана нардепа Николая Тищенко «Велюр», который оказался в центре внимания из-за нарушения карантина

28 апреля полицейские пришли с проверками в элитное киевское заведение, которое, по данным СМИ, продолжает принимать посетителей, несмотря на карантин (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз). Правоохранители рассказали, что во время их визита посетителей в ресторане не было, а внутрь их впустил администратор.

«Там находилось несколько сотрудников. Мы разъяснили администратору ресторана нормы о соблюдении карантина и ответственность за его нарушение. Администратор написал объяснение и обязательства о запрете заведениям общественного питания принимать посетителей в период карантина», - сообщил сотрудник полиции Андрей Вернигора.

Также полицейские опубликовали кадры из самого элитного ресторана.

В свою очередь, украинцы отнеслись к показательным проверкам достаточно скептично.

«Супер!! Вчера вышла в эфир программа, сегодня проверяют. Аплодирую стоя», «Да то он видимо сам милицию вызвал чтобы снять все подозрения. А потом покормил ребят бесплатно. Будут всю жизнь вспоминать как поели в депутатском велюре. Но мне почему-то грустно», «такой себе небольшой идиотизм - пришли не нашли отобрали объяснения и обязательства - все по КПК и закону о полиции - и уже общественная как работают тяжело и эффективно», «Такая показуха еще в путинской Расее», «хаха, показуха, вечером уже начнет принимать голодающих», - пишут люди.

Напомним, ранее сообщалось, что «Велюр» продолжает принимать гостей. Об этом заявили журналисты программы «Наші гроші» з Денисом Бигусом. Корреспонденты устроили засаду под элитным рестораном «Велюр» в Киеве, который принадлежит Тищенко. Правда, сам депутат этот факт отрицает. Выяснилось, что ресторан продолжают посещать депутаты и люди, близкие к студии «Квартал 95».

Напомним, в разгар голодных бунтов "Слуги" отсиживаются в ресторане нардепа Тищенко, фото vip-карантина.

Как сообщала Politeka, чай за 580 грн и не только: чем и почем кормят господ в скандальном ресторане Тищенко.

Также Politeka писала, что Тищенко смешно оправдался за свой ресторан, открытый для "Слуг" и кварталовцев на карантине.