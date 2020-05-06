Украинцев напугали перспективой сидеть на карантине до сентября

Как передает Politeka.net, такой неутешительный прогноз на своей странице в Facebook разместил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан. Жители украины остро отреагировали в социальных сетях.

По словам Василия Мокана, снять карантин в Украине могут как этим летом, так и осенью. Все зависит от ситуации с заболеваемостью.

"Хочу внести ясность по срокам карантина - официальное завершение карантинных ограничительных мер является последним, пятым этапом постепенного выхода. Поэтому о полном завершении карантина и возвращении к нормальному функционированию государства можно будет говорить в конце июня-июле, а может и в августе или сентябре", - заявил чиновник.

Василий Мокан уверен, что снимать ограничения раньше времени нельзя, ведь это грозит серьезными последствиями. По его мнению, открытие ТРЦ и общественного транспорта приведет ко вспышке эпидемии.

Пользователи социальных сетей возмутились заявлением представителя Кабмина. Некоторые предполагают, что продление карантина обернется масштабным бунтом и новым Майданом:

"Совсем заигрались! А все падение экономики за счет кого?"; "Дай Бог, чтобы наша власть до 22 мая выздоровеет, поумнеет, а то вряд ли дотянут до сентября"; "Без кровопролития не обойдется"; "Пусть только попробуют!!! Они уже достали простой народ"; "Да, они будут летать, если народ поднимется, у многих на хлебушек нету"; "Конечно чревато последствиями, ведь не всё разграбили и не приняли ещё кучу дебильных законов. Народ будет бунтовать плоть до майдана, а так карантин"; "Наверное, пора готовить новогоднюю масочку"; "Вы ещё не поняли?? Карантин спланирован заранее и продлится до конца 2020 года, а далее будут находить новые причины его продления!!!"; "Да, да сидите дома, а мы будем творить! За что людям жить?".

Напомним, карантин рекордно продлили, срочное заявление премьера Шмыгаля: "Ограничения теперь действуют до...".

А еще Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян экстренным объявлением по карантину.

Также Politeka сообщала, что в Украине готовятся запустить транспорт, но есть одно но.