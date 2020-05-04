Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не отменят карантинные меры

Премьер заявил, что продлят ограничения до 22 мая. После этого Кабмин будет смотреть на общую динамику эпидемии в мире. Об этом Шмыгаль сказал во время внеочередного заседания Кабмина, передает Politeka.net.

Также Шмыгаль пообещал, что карантинные меры будут ослаблены. Откроют парки, скверы, зоны отдыха, салоны красоты, частично магазины, которые работают в отдельных помещениях.

Ранее мы сообщали, что глава Минздрава Максим Степанов сообщил новые тревожные данные и уточнил, будет ли снят карантин с 11 мая.

Степанов заявил, что Украине удалось избежать пиковой заболеваемости смертоносным китайским вирусом благодаря предпринятым мерам ограничения. Благодаря этому страна может начинать планировать смягчение карантинных мер.

«Мы понимаем, что люди устали от карантина, и я еще раз хочу подчеркнуть, мы каждый день анализируем ситуацию и готовим смягчения уже с 11 мая. 11 мая мы будем делать смягчения, так как на сегодняшний день это позволяет ситуация», - заявил Степанов.

Сообщалось, что украинские чиновники приняли решение об отмене карантина.

Целый ряд ограничений решили снять досрочно в Черкассах. Соответствующее решение 30 апреля принял на заседании исполнительный комитет Черкасского городского совета. При этом снятие ограничений вводится буквально с сегодняшнего числа.

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