Первый президент Украины Леонид Кравчук поразил заявлением об аннексированном Крымском полуострове
Так, Кравук неожиданно заявил, что Крым является частью России, и это неизменный факт. Он посоветовал забыть об этих территориях, ведь там действуют законы России.
Об этом он сказал в эфире программы «PRIME:Скрипін» на телеканале ATR (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).
«Крым — это уже территория России сегодня. Оккупированная (территория — прим. ред.), но России. По крайне мере, там действуют российские законы и российские нормы жизни, это же факт», — сказал Кравчук.
Скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов: "С 6 мая в Украине..."
Ситуация под Кабмином накаляется, дороги перекрыты, стягивают полицию: кадры масштабного бунта
Оккупанты пошли в атаку на участке отвода войск: срочное сообщение штаба ООС и данные о раненых
Дорофеева в дерзком мини показала, чем подцепила звездного мужа: «Минимум три раза в неделю»
Совсем недавно он озвучивал другое мнение, в котором заявлял о том, что Крым - это Украина. Кроме того, Леонид Кравчук был полон оптимизма по поводу возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.
По его словам, Донбасс можно вернуть пропагандой и стремлением к миру, а с Крымом нужна другая тактика, но и она приведет Украину к успеху. В Совете Федерации эти надежды Кравчука назвали странными.
Также ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украина была разрушена еще до прихода к власти Владимира Зеленского.
По его словам, после событий Майдана в 2014 году и прихода Порошенко к власти, Украина полностью утратила свой суверенитет и ушла под внешнее управление частных финансовых фондов и государственных финансовых структур США.
Напомним, что Кравчук призвал пойти на уступки Путину по Крыму, но при этом заработать
Как сообщала Politeka, Кравчук пожаловался Скабеевой на декоммунизацию в Украине
Также Politeka писала, Кравчук довел Скабееву, посыпались оскорбления