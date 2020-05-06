Первый президент Украины Леонид Кравчук поразил заявлением об аннексированном Крымском полуострове

Так, Кравук неожиданно заявил, что Крым является частью России, и это неизменный факт. Он посоветовал забыть об этих территориях, ведь там действуют законы России.

Об этом он сказал в эфире программы «PRIME:Скрипін» на телеканале ATR (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

«Крым — это уже территория России сегодня. Оккупированная (территория — прим. ред.), но России. По крайне мере, там действуют российские законы и российские нормы жизни, это же факт», — сказал Кравчук.

Совсем недавно он озвучивал другое мнение, в котором заявлял о том, что Крым - это Украина. Кроме того, Леонид Кравчук был полон оптимизма по поводу возвращения Крыма и Донбасса под контроль Киева.

По его словам, Донбасс можно вернуть пропагандой и стремлением к миру, а с Крымом нужна другая тактика, но и она приведет Украину к успеху. В Совете Федерации эти надежды Кравчука назвали странными.

Также ранее сообщалось, что первый президент Украины Леонид Кравчук считает, что Украина была разрушена еще до прихода к власти Владимира Зеленского.

По его словам, после событий Майдана в 2014 году и прихода Порошенко к власти, Украина полностью утратила свой суверенитет и ушла под внешнее управление частных финансовых фондов и государственных финансовых структур США.

Напомним, что Кравчук призвал пойти на уступки Путину по Крыму, но при этом заработать

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