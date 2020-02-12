Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил за возможность продажи Украиной воды для аннексированного Крыма

Как передает Politeka.net, об этом он заявил в эфире телеканала Newsone.(чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы все покупаем в России. И часто переплачиваем. Ничего не падает нам с неба, мы все делаем своими руками. Можно и нужно было рассмотреть этот вопрос", – утверждает Кравчук.

При этом Кравчук отметил, что поскольку Россия оккупировала полуостров, то ни о каком жесте доброй воли говорить нельзя, но коммерческие отношения возможны.

"Время доброй воли, когда в мире существует другая система отношений, прошло", – подчеркнул Кравчук.

Напомним, лидер фракции "СН" Давид Арахамия заявил, что его устроит возобновление Украиной подачи воды в оккупированный Россией Крым в обмен на уступки Кремля по Донбассу.

Не так давно, Кравчук также предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти советскую символику в Украине.

Такое желание он выразил в связи со снесением последнего барельефа Жукову в Одессе.

По его словам данный закон имеет недоработки, которые нужно исправить.

Ранее Леонид Кравчук вывел из себя пропагандистов Кремля, заявив, что перед тем, как началась Вторая мировая, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встретились во Львове.

Эти слова вызвали истерику у гостей студии, например первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров назвал поведение Кравчука "недостойным".

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

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