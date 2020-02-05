Первый президент Украины Леонид Кравчук выступил на российском пропагандистском телевидении

Как передает Politeka.net, во время эфира пропагандистской программы "60 минут" он предложил переписать закон о декоммунизации, чтобы спасти советскую символику в Украине.

Такое желание он выразил в связи со снесением последнего барельефа Жукову в Одессе.

"Не все люди в Украине так относятся к тому, что происходит с символами СССР. Но, к вашему сведению, в Украине принят закон о декоммунизации, где сказано, что символы СССР должны быть сняты. Закон надо выполнять или внести поправки к закону. Моя точка зрения", – заявил Кравчук.

По его словам данный закон имеет недоработки, которые нужно исправить.

"С учетом того, что народ Украины по-разному относится к этому и закон о декоммунизации не во всем выписан, не совсем отвечает интересам всего народа Украины, я думаю, что было бы неплохо внести в этот закон определенные коррективы", – добавил он.

Ранее Леонид Кравчук вывел из себя пропагандистов Кремля, заявив, что перед тем, как началась Вторая мировая, Адольф Гитлер и Иосиф Сталин встретились во Львове.

Эти слова вызвали истерику у гостей студии, например первый заместитель председателя комитета Совета Федераций по международным делам Владимир Джабаров назвал поведение Кравчука "недостойным".

Напомним, процесс декоммунизации начался в 2014 году и был узаконен принятым 9 апреля 2015 года Верховной Радой Украины пакетом законов. Законы были опубликованы 20 мая 2015 года и вступили в силу с 21 мая.

Напомним, что пропагандистка Скабеева запугала украинцев карательными мерами.

Как сообщала Politeka, путинский пропагандист неожиданно набросился на боевиков "ДНР".

Также Politeka писала, пропагандист Соловьев вычеркнул Украину из истории, безумное заявление попало на камеру.







