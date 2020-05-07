Президент Владимир Зеленский подписал законопроект относительно штрафов за нарушения ПДД
Как говорится на сайте Верховной Рады, законопроект №2809 «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по поводу штрафных баллов» возвращен с подписью от президента 7 мая.
Этим законом из Кодекса Украины об административных правонарушениях исключили норму о действии административного взыскания в виде штрафных баллов, налагаемого на граждан за правонарушения правил дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме.
То есть ранее каждому водителю, который получил право управления транспортным средством, ежегодно (с дня получения права управления транспортным средством) начисляли 150 баллов.
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Теперь, после вступления этого закона в силу, украинцы больше не смогут расчитаться баллами за нарушения ПДД, придеться платить деньгами.
Отмечалось, что система баллов способствует тому, что у водителей растет чувство безнаказанности, а вместе с ним и количество нарушений. Поэтому такую систему решили отменить.
Напомним также, теперь водителей-нарушителей ждет автоматическая система фотовидеофиксации нарушений ПДД (АСФП), которая не только фиксирует нарушение, но и выносит постановление о нарушении и направляет его по месту регистрации владельца авто.
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