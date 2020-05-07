Президент Владимир Зеленский официально назначил Михеила Саакашвили на правительственную должность

После продолжительных дискуссий в обществе стало известно, какую должность занял экс-губернатор Одесской области в новом правительстве. Так, 7 мая Зеленский назначил Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Как сообщается в пресс-службе главы государства, президент подписал соответствующий указ.

Зеленский поздравил Саакашвили с «новым ответственным вызовом» и выразил надежду на то, что политик придаст импульс Национальной раде реформ и будет способствовать важным для страны изменениям.

Сам Саакашвили уже успел отреагировать на свое новое назначение. В своем новом посте в Фейсбук политик рассказал о том, что уже готов отметить случившееся отменным грузинским вином.

«Несколько бутылок отличного грузинского вина из моего села прорвали карантин и доехали до меня сегодня. В принципе сегодня есть что отмечать. Здоровья вам», - написал Саакашвили и поделился соответствующей фотографией.

Отметим, что ранее о предстоящем назначении Саакашвили на должность секретаря Национального совета реформ рассказывал журналист и блогер Юрий Бутусов.

Бутусов утверждал, что полномочия экс-президента Грузии на этой должности могут расширить, благодаря чему он сможет участвовать в заседаниях Кабинета министров.

"6 мая ожидается указ президента о назначении Саакашвили секретарем Национального совета реформ, главой которого является Владимир Зеленский", - подчеркнул журналист.

Бутусов отмечал, что предыдущая должность, которую предлагали Михаилу Саакашвили – вице-премьера – была официально выше, однако и теперь доступ к информационному пространству у политика будет хорошим.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

Как сообщала Politeka, «слуги народа» слили Саакашвили, у Зеленского готовят срочное решение: что произошло.

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