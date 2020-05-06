Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили может получить новую топ-должность

Эту информацию в своем Facebook сообщил журналист и блогер Юрий Бутусов, передает Politeka.net.

По его словам, не исключено, что Михаил Саакашвили будет назначен секретарем Национального совета реформ.

Бутусов утверждает, что полномочия экс-президента Грузии на этой должности могут расширить, благодаря чему он сможет участвовать в заседаниях Кабинета министров.

"6 мая ожидается указ президента о назначении Саакашвили секретарем Национального совета реформ, главой которого является Владимир Зеленский", - подчеркнул журналист.

Бутусов отмечает, что предыдущая должность, которую предлагали Михаилу Саакашвили – вице-премьера – была официально выше, однако и теперь доступ к информационному пространству у политика будет хорошим.

"Зеленский дает Саакашвили государственный статус, площадку для озвучивания инициатив или критики и неограниченные возможности комментировать любые государственные вопросы на телеканалах", – резюмировал

Если Владимир Зеленский издаст указ о топ-назначении Саакашвили, то он, таким образом, бросит вызов Грузии, которая хотела объявить дипломатическую войну Киеву.

Более того, с 6 мая в Украине, вероятнее всего, начнет работу новый глава Национального совета реформ в лице Михаила Саакашвили.

Ранее многие эксперты сошлись во мнении, что назначение Саакашвили - это необдуманный и рискованный шаг, ведь реакция Грузии будет незамедлительной.

После информации о том, что Саакашвили могут назначить в Кабмин, Грузия перешла к угрозам Украине. Как отметил грузинский посол, подобное назначение будет расценено Тбилиси как "недружественный шаг Киева".

Более того, в СМИ появилась информация, что Тбилиси может объявить Украине дипломатическую войну и выслать своего посла из страны.

На условия Грузии уже успели отреагировать в Верховной Раде. По словам главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, демарш Тбилиси можно расценивать как вмешательство в суверенитет Украины.

"Когда кто-то, другая страна, любая страна, большая или маленькая, будет нам говорить: мы будем отзывать посла или делать какое-то дипломатическое давление просто из-за назначения любого человека, гражданина Украины, в правительство, то это мы не будем допускать. Я считаю, что это политически вообще невозможно, мы суверенная страна, надо уважать суверенитет других стран. Никто не должен делать какое-либо давление по нашему суверенитету и назначениям, которые мы делаем", - заявил нардеп после угроз со стороны Тбилиси.

Напомним, что Саакашвили получит топ-должность в Кабмине, Зеленский дал отмашку: «Уже в пятницу…».

Как сообщала Politeka, в Украине, в отличие от Грузии, пока не знали, что такое жить без света – Саакашвили об энергетическом кризисе.

Также Politeka писала, что Саакашвили рассказал, что на самом деле уничтожает страну.