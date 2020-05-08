Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус игнорирует кризис в энергетической отрасли страны и уже дважды подряд убегал из заседаний, где рассматривались антикризисные вопросы

Об этом сообщил Фейсбук народный депутат Украины, член Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг Алексей Кучеренко.

«Я наконец понял - зачем Андрей Герус, вопреки карантину, бегал по стадиону. Он тренировался. За неделю этот пока что «главный ответственный» за энергетику в стране сделал два стремительных ускорения», - пишет нардеп.

По его словам, впервые такой случай произошел на заседании атикризового штаба правительства, у которого также есть другое неофициальное название «Антикризисный энергетический штаб по преодолению кризиса, к которому привели инициативы А.Геруса».

«Герус встал после часа обсуждения имеющейся катастрофы, которую нужно решать немедленно и стремительно, и исчез за дверью. Оставил много своих коллег из комитета слушать неутешительную картину самостоятельно», - отмечает Кучеренко.

Он также добавил, что во второй раз «бегство» состоялась сегодня, 8 мая, когда на заседании Комитета по энергетике и ЖКХ было предложено рассмотреть антикризисную программу штаба.

«Это решение является более чем насущным и было поддержано большинством членов комитета. Председатель комитета поступил так: что-то буркнул о закрытии заседания, встал и побежал. Такого я еще не видел», - резюмировал народный депутат.

Как сообщалось, временно исполняющий обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець инициировала создание Антикризисного энергетического штаба.

Первое заседание Штаба под председательством премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоялось 29 апреля. Заседание прошло с участием руководства Минэнерго, НКРЭКУ, Энергоатома, Укргидроэнерго, ГП "Гарантированный покупатель", народных депутатов и всех ключевых участников рынка.

Результатом первого заседания Антикризисного штаба стал обновленный энергетический баланс на 2020 год, что снизило напряжение в отрасли.

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