Об этом он сообщил в Закарпатье

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул условие, при котором заробитчане смогут выезжать за границу

Украина во время карантина позволяет гражданам выехать за границу на работу при условии контракта минимум на три месяца, и если страна, в которую они направляются, берет на себя обязательства обеспечить украинцев всем необходимым. Такое заявление Зеленский сделал во время поездки в Закарпатье, сообщает "Укринформ ".

"Мы никому ничего не блокируем. Мы объяснили, что когда у нас идет карантин, его нужно соблюдать. Это надо понять. Мы отпускаем граждан на эти работы – при условии, что нам показывают копию контракта с человеком как минимум три месяца работы", – говорит глава государства.

При этом Зеленский подчеркнул, что "когда страна, которая связывается с нами по дипломатическим связям, берет на себя обязательство обеспечить наших граждан жильем, медицинской страховкой – мы можем быть уверены, что если что-то с нашим гражданином случится, его не выбросят на улицу ".

По словам президента, сейчас многие страны прислали заказ на рейсы для украинцев. Среди них – Германия, Италия, Финляндия, Польша.

"Хотите работать за границей – пожалуйста, рабства в Украине нет", – отметил президент.

Ранее стало известно, что Владимир Путин унизил Владимира Зеленского. Глава страны-агрессора отправил поздравительные послания лидерам и гражданам разных стран, которые входили в Советский союз. При этом президентов Украине (Владимир Зеленский) и Грузии (Саломе Зурабишвили) среди них не было.

Напомним, скандал с Грузией набирает обороты, Зеленский бросил рискованный вызов.

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