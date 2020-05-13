Созданный депутатами от партии «Слуга народа» и лоббируемый Министерством инфраструктуры законопроект «Про внутренний водный транспорт» содержит массу рисков для экономики и экологии и не может быть принят в текущей редакции

Об этом в интервью Latifundist.com заявил генеральный директор компании «Нибулон» Алексей Вадатурский.

«На всех заседаниях с участием министра инфраструктуры Владислава Криклия, главы транспортного комитета Верховной Рады Юрия Киселя, членов транспортного комитета, на встречах в разных комитетах Верховной Рады я акцентировал внимание прежде всего на недостатках проекта закона «О внутреннем водном транспорте» в существующей редакции», - говорит Вадатурский.

Среди главных недостатков законопроекта он назвал серьезные экологические риски от слива сточных вод, бесконтрольной добычи песка, а также фактическую легализацию контрабанды топлива.

«Я объяснял, что речь идет не об интересе нашей компании, а об интересах Украины в целом. Я открыто высказал свое негативное отношение к законопроекту, который направлен против народа Украины, против Украины как государства и против развития украинского судостроения, который уничтожит украинский флаг на украинских реках», - подчеркнул генеральный директор «Нибулона».

Ранее сообщалось, что глава Министерства инфраструктуры Владислав Криклий во время кризиса повышает тарифы на грузовые железнодорожные перевозки и закупает вагоны в то время, когда отрасли остро не хватает локомотивов.