Команда Владимира Зеленского занимается отправкой украинских школьников на учебы в зарубежные вузы из-за провальной политики в сфере образования

Об этом на своей странице в Фейсбук написал лидер парти "Рідна країна" Николай Томенко, сообщает Знай.юа. Далее приводим текст политика без изменений:

До сих пор команда Зеленского не может найти и назначить Министра образования и науки. А тем временем группа известных международных грантоедов, захватившей в последние годы власть в Министерстве и сопутствующих структурах, и дальше издеваются над национальным образованием и наукой.

Вот несмотря на законодательно определенный автономный статус университетов, чиновники Министерства смогли пролоббировать механизм ручного управления вузами и сейчас придумывают собственные контракты с избранными трудовыми коллективами и руководителями вузов. Много ректоров, избранных абсолютным большинством голосов коллектива, уже около полугода ждут от "вождей" с Минобразования решений о своем назначении.

Предложения от Минобразования про обязательное увеличение оплаты за обучение в государственных вузах при сегодняшних условиях бедности и безработицы – это еще один аргумент для родителей искать для своих детей в вузы Польши, Словакии или Венгрии или вступать в братские чиновникам Минобразования частные вузы, где будет меньше плата.

Введение обязательного экзамена по английскому для ВНО магистров практически по всем специальностям радикально уменьшит набор студентов на важнейшие отрасли экономики: от сельского хозяйства до металлургии.

И самое главное – ВНО! Как, когда и каким образом выпускники школ будут его сдавать ВНО, никто из чиновников сказать не может.

Вот и получается, что власть в целом и чиновники МОНу, в частности, занимаются отправкой наших школьников на обучение в зарубежные вузы! Потому что в Польше, Словакии, Чехии, Венгрии наших абитуриентов радушно ждут и для поступления нужно только деньги и диплом!

П.С. И немножко о коррупции. Я не понимаю, как чиновники Минобразования могут параллельно получать десятки тысяч долларов или евро в международных лоббистских структурах? Также не могу понять как мужчина может быть реформатором, заместителем Министра образования, а его жена – реформатором, зам Министра МИНЗДРАВА. Это так можно?