Владимир Зеленский услышал Команду Шахова и поручил МОЗ запустить в Украине массовое тестирование на антитела к COVID-19.



С такой инициативой народный депутат Украины Сергей Шахов неоднократно обращался к Министерству здравоохранения с трибуны Верховной Рады.



Именно Шахов стал первым политиком, который вылечился от коронавируса и первым заявил о готовности стать донором для лечения тяжелобольных пациентов с помощью переливания крови.



По его словам, если бы Президент и МОЗ оперативней отреагировали на обращения народного депутата, тестирование на антитела могли бы начать еще в апреле и это бы спасло десятки жизней украинцев.



Шахов также сказал, что не тешит себя иллюзиями о том, что теперь в борьбе с коронавирусом в Украине произойдут глобальные изменения. Однако надеется, что какие-то подвижки к лучшему все же будут.



«Я буду лично держать этот вопрос на контроле, чтобы во время массовой диагностики использовались тест-системы, разработанные именно украинскими учеными. Они уже успешно себя зарекомендовали не только в нашей стране, но и заграницей. Пока украинские чиновники закупают иностранные тесты втридорога, наши отечественные тесты уже закупают соседние государства. При этом, стоимость украинского теста в десятки раз дешевле, чем иностранные аналоги», – отметил Сергей Шахов.



Как сообщалось, оценочные испытания иммуноферментных тест-систем на наличие антител к COVID-19 украинского производителя НПК "Диапроф-Мед" определили их качественные показатели на очень высоком уровне. Оценочные испытания тест-систем проводились НМУ им. Богомольца под руководством доктора медицинских наук, профессора Ольги Голубовской.



Напомним, ранее Сергей Шахов прошел тестирование на наличие антител с помощью украинской тест-системы. Исследования показали наличие высокого количество антител в крови Шахова. Также антитела к коронавирусу были обнаружены в крови тещи Шахова, которая болела пневмонией еще в феврале вместе с детьми политика.

Перший виступ на трибуні після одужання від коронавірусу. Україна не може дозволити собі не працювати півроку. Чиновники... Gepostet von Сергій Шахов am Freitag, 24. April 2020