Уряд має заборонити введення в дію нової редакції договору «Укрзалізниці» з надання послуг з організації перевезення вантажів до його погодження з металургами. Про це йдеться у зверненні Української асоціації виробників феросплавів та іншої електрометалургійної продукції (УкрФА) до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, передає Укрметалургпром.

В УкрФА зазначили, що «Укрзалізниця» встановила обмеження на планування і перевезення вантажів з 1 червня через відмову вантажоперевізників підписати новий договір, який передбачає значне збільшення вартості перевезень.

А також нагадали, що раніше Антимонопольний комітет рекомендував УЗ утриматись від впровадження нового Договору про надання послуг з організації перевезення вантажів залізничним транспортом та продовжити строк дії чинного до завершення доопрацювання його нової редакції, з урахуванням зауважень та пропозицій від операторів ринку вантажних перевезень. Проте нині жодних дискусій з цього приводу з УЗ не відбувається.

«Пропозиція УЗ призведе до зменшення валютних надходжень в країну. Неможливість для клієнтів, які до цього часу не підписали Договір через незгоду з його умовами, здійснювати перевезення, може мати катастрофічні наслідки для економіки і призведе до значного зменшення обсягу валютних надходжень», - наголосили в Асоціації.

Та закликали уряд заборонити «Укрзалізниці» вводити в дію новий Договір з 1 червня і встановлювати будь-які обмеження на планування залізничних перевезень через відсутність підписаного договору в новій редакції до остаточного його погодження з галузевими та бізнес-асоціаціями.

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Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів «Укрзалізниці» на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання УЗ послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.
 
Водночас ексміністр інфраструктури Володимир Омелян вважає, що підвищення «Укрзалізницею» тарифів на вантажні перевезення в умовах кризи є непродуманим кроком, оскільки це завдасть удару по експортоорієнтованим підприємствам.