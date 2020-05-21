Президент Украины Владимир Зеленский высказался о бедности в Украине

Как передает Politeka.net, своим мнением он поделился во время пресс-конференции по итогам года работы в должности главы государства.

Комментируя прогноз ЮНИСЕФ, что в Украине шесть миллионов человек могут оказаться за чертой бедности, Зеленский ответил:

"Я уже не помню все цифры. Мне кажется, что всех людей, которые будут получать где-то 5-6 тысяч гривен, в ЮНИСЕФ считают бедными. Да, действительно, это очень маленькая зарплата по сравнению с европейскими или американскими стандартами. Я понимаю, что у них 250 долларов - мизерная зарплата. У нас это тоже маленькая зарплата, но у нас это не бедность все-таки".

Зеленский также подчеркнул, что ЮНИСЕФ составляют прогноз на основании общемировой статистики, сравнивая зарплату с другими странами, хотя в Украине и прожиточный минимум, и средняя зарплата меньше, чем в западных странах.

Во время той же пресс-конференции Зеленский также оценил ситуацию в стране из-за кредитов МВФ.

"Украина страна бедная – это надо признать. Мы должны миллиарды выплачивать кредиторам, не мы их набрали, но нам это выплачивать", - отметил президент.

По его словах, государство все же будет помогать украинцам, но с этим есть сложности.

"Всем пенсионерам и социально незащищенным будем помогать, но по нашим возможностям. Мы не печатаем деньги", - заявил Зеленский.

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