У украинцев нет национальной идеи, которая могла бы их сплотить
Такое мнение выразил украинский бизнесмен и политический деятель Геннадий Корбан в интервью Юрию Романенко. (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
"Я убежден давно, что Украина по своей сути является парламентской республикой, а не президентской. Это характер народа. Мы очень много дискутировали с многими людьми, политологами. По сути дела, если посмотреть на страну то, от Запада до Востока, от Юга до Севера - ничего не объединяет людей. Их не объединяет религия потому, что на западе больше католиков, на востоке - православные. Их не объединяет территория, так как исторически собрана была с разных эпох. Их не объединяет язык - все люди говорят на разных языках, при этом хорошо друг друга понимают", - отметил он.
Также он подчеркнул, что национальную идею, которая сможет объединить украинцев так и не нашли.
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"Ее ищут уже на протяжении 30 лет, но при этом Украина остается унитарным государством. Кто-то когда-то выбрал модель, по которой вся жизнь происходит в столице. Там крутятся все деньги, там крутится вся политика, там крутятся все интересы. А вся страна состоит из хуторов", - заключил он.
Ранее мы сообщали, что украинский рок-музыкант Олег Скрипка заявил, что война на Донбассе в некотором смысле помогла украинскому обществу
По его славам, конфликт помог сплотиться украинскому обществу.
"Можно сказать даже такую неожиданную вещь, что война пошла на пользу украинскому обществу. Вся Украина включилась в волонтерское движение. Помогают и раненым, и сиротам, отправляют одежду, еду, люди сдают кровь", — поделился музыкант.
Напомним, что Лина Костенко и Олег Скрипка жестко осадили президента: «политическая бижутерия не нужна».
Как сообщала Politeka, Кондратюк резко высказался о примирении России и Украины: "Нельзя никак".
Также Politeka писала, Скрипка поведал о главном разочаровании украинцев.