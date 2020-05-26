Экс-нардеп Ирина Фарион подвергла критике президента Украины Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, с гневной канонадой она выступила в эфире передачи "Говорит великий Львов" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Во время эфира показали небольшой фрагмент речи Зеленского, где президент отметил, что в Украине "не стоит вопрос о языке". Фарион прокомментировала эти слова лидера страны:

"Не стоит у человека…. Какие ж это нужно нарушить смыслы, не стоит вопрос языка… в этом весь Зеленский" - высказалась она.

После этого она сравнила президента с персонажем европейской литературы Крошкой Цахес.

"Люди измельчали до такой степени, что выбрали во главе государства шута. И этот шут теперь просто сидит и стебается над ним, как крошка Цахес. Но крошка Цахес очень плохо закончила - и эта крошка Цахес также очень плохо закончит", - заявила бывший нардеп.

Более того, по мнению Фарион, Зеленский недостоин носить украинскую вышиванку.

"Оно оделось в вышиванку. Оно покрыло свое грязное тело нашим кодом украинской нации. Его надо в мешок из-под картошки запихнуть, а не в вышиванку впитывать" - высказалась Ирина Фарион.

Напомним, Владимир Зеленский в честь Дня вышиванки, 21 мая, похвастался "трендовым" образом в сети и поздравил украинцев.

Гарант поделился свежим фото в соцсети Фейсбук, на котором предстал вместе с первой леди Еленой Зеленской. Глава государства сделал селфи в белой вышиванке с темно-синим орнаментом на груди. К нему прильнула жена в синей сорочке. Оба они мило улыбались на камеру.

Напомним, профессор разложил по полочкам, как РФ из покон веков разрушает украинский язык.

Как сообщала Politeka, Фарион дала свое обозначение русскоязычным украинцам: "Это или рабы, или...".

Также Politeka писала, что Фарион собралась экстрадировать русскоязычных украинцев со страны.