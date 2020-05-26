Экс-"прокурор" оккупированного Крыма и нелегитимный депутат Госдумы России Наталья Поклонская забила тревогу из-за уголовных дел, которые открыли против нее в Украине

Так, Наталья Поклонская назвала местью уголовные дела, открытые против нее в Украине.

Как сообщает Politeka.net, об этом Поклонская заявила в своем Telegram-канале, утверждая, что ранее якобы ничего не знала об этих уголовных делах.

"Это месть за мой отказ выполнять преступные приказы лиц, организовавших в 2013 – 2014 годах в Украине государственный переворот. Расцениваю как угрозу и оказание давления на меня по политическим мотивам и в связи с выполняемыми мной должностными обязанностями", – написала Поклонская.

Она заявила, что украинская прокуратура якобы "занимается симуляцией" и ведет "виртуальные расследования".

"В отношении меня (как и других должностных лиц свергнутой власти) шестой год продолжается фальсификация виртуальных уголовных дел и исходят различные угрозы физического устранения со стороны лиц, совершивших государственный переворот", - написала скандальная Поклонская.



Также ранее сообщалось, что Наталья Поклонская заявила, что готова стать послом России в Украине. По ее словам, она хочет, чтобы между людьми снова был мир. Таким образом, она выразила готовность приехать в Киев.

"Я готова (стать послом России в Украине), потому что я люблю Украину, потому что я ее знаю, потому что она во мне", - заявила Поклонская.

Кроме этого, Поклонская призналась, что поддерживает президента Украины Владимира Зеленского, и голосовала бы за него на выборах.

Напомним, что скандальная Поклонская решила вернуться в Украину: "Долг перед дедами".

Как сообщала Politeka, Поклонскую прорвало после пари о возвращении Крыма: "кто сунется на нашу землю...".

Также Politeka писала, что Поклонская размечталась о воссоединении Украины и России: "Они этого хотят".