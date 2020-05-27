Кабінет міністрів України погодився перевірити можливі зловживання на Укрзалізниці через закупівлю електроенергії у Комунального підприємства «Київтеплоенрего» через посередників за завищеними цінами



Таке доручення дав прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, реагуючи на інформацію від народного депутата Олексія Гончаренко.



«Дайте, будь ласка, протокольне доручення перевірити інформацію, що КП «Київтеплоенерго» продає Укрзалізниці електроенергію через декілька прокладок. З 1,31 грн за кВт-год доходить 1,69 грн», - сказав Гончаренко.



В свою чергу Шмигаль зазначив, що для такої перевірки є повноваження як в уряду, так і народних депутатів.



«У вас також є інструмент депутатського звернення. Тому давайте зробимо це спільно», - додав Шмигаль.



Сьогодні нардеп Олексій Гончаренко опублікував інформацію, яка свідчить, що "Укрзалізниця" переплатила понад 300 млн грн за електроенергію через корупційну схему «Золотий ключик», до якої можуть бути причетні голова профільного комітету Верховної ради Андрій Герус, член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії "НЕК" Олександр Притика.



Гончаренко зазначає, що схема купівлі електроенергії через посередників діяла впродовж першого кварталу 2020 року, і за цей час "ділки" змогли збагатитися на 321 млн грн, держава ж фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині.



Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що не вдасться обійтися без збільшення тарифів Укрзалізниці на вантажоперевезення, зазначивши при цьому, що затвердження нового договору на надання Укрзалізниці послуг з організації перевезень вантажів відклали до липня.



Своєю чергою народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури Костянтин Бондарєв заявив, що підняття тарифів "Укрзалізницею" на вантажоперевезення буде катастрофою для підприємств-експортерів, підкресливши, що це призведе до подорожчання їх продукції і втрати позицій на світових ринках.