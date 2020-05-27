Стали известны нюансы повышения зарплат украинским чиновникам
Как передает Politeka.net, об этом во время заседания правительства заявил и.о. руководителя Нацагенства по вопросам госслужбы Владимир Куприй.
В частности, чиновникам хотят повысить зарплаты за счет сокращения премиальной части, несмотря на введенный в Украине карантин, который спровоцировал массовую безработицу.
Для чиновников 70% ежемесячной зарплаты составит оклад, а премии будут выплачивать ежеквартально и ежегодно.
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"Задача - упростить структуру зарплаты. 70% должен быть оклад, а 30% – премии, которые будут привязаны к результатам работы. Сейчас есть 13 элементов, 6 из которых переменные и зависят от руководства", - сообщил Куприй во время заседания.
Однако в правительстве пока не готовы назвать размер повышения при условии, если нововведение будет утверждено. Глава Кабмина Денис Шмыгаль, в свою очередь, при таких условиях предложил сократить и количество чиновников.
Ранее мы рассказывали о том, что украинцы могут получить небывалые выплаты. По информации Минсоцполитики, такая "помощь" предназначена для работников сферы социальной защиты.
Такие сотрудники получат право на доплату к зарплате в размере 100% при условии, если Верховная Рада утвердит соответствующий законопроект.
По сути, речь идет о получении двойной зарплаты.
Рассчитывать на это смогут работники, которые непосредственно оказывают социальные услуги по месту жительства/пребывания получателей. В Минсоцполитики опубликовали конкретный перечень работников, которых ждут доплаты:
- педагог социальный/специалист по социальной работе;
- специалист по социальной помощи на дому;
- соцработник;
- специалист по физреабилитации;
- практический психолог/психолог.
Напомним, украинцам упростили жизнь до конца мая: кому продлили льготы и за что можно не платить.
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