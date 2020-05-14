Верховная Рада приняла закон, который упростит жизнь некоторым украинцам

Изменения связаны с периодом карантина.

Так, 13 мая нардепы 333 голосами "за" проголосовали за Проект закона №3329-д "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины по поводу дополнительной поддержки налогоплательщиков на период осуществления мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения вирусной болезни…"

Этим документом, который приняли во втором чтении и за основу, украинских физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОП) освободили от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) до конца мая. Предприниматели получают налоговые льготы, им упрощают административные процедуры.

Кроме того, начисление пени не будет применяться к медикам, которые борются с китайским вирусом. Благодаря этому они должны получить больше денег.

Отмечается, что в закон внесли некоторые правки. Так, вчастности учли следующие моменты:

до 30 июня освобождаются от налогообложения НДФЛ 300% доплаты медикам (но без потерь для местных бюджетов);

помощь по частичной безработице освободили от налогообложения НДФЛ и военным сбором;

ФЛП могут получать пособие по частичной безработице.

Кроме того, законом изменен срок льгот для производства дезинфекторов, его продлили до конца последнего месяца карантина. Также пока приостановлены сроки рассмотрения жалоб плательщиков налогов, предоставление индивидуальных налоговых консультаций и ответов плательщиков на запросы налоговой. Продлили также освобождение от штрафов и пени за просрочку потребительского кредита.

Документом предусмотрено освобождение ФЛП от ЕСВ за себя до 31 мая, введен мораторий на проверки и неприменение штрафов и пени за нарушение налогового законодательства и законодательства по ЕСВ до конца карантина, продлено действие упрощенной процедуры капитализации банков.

Помимо этого минимальный размер уставного капитала банков снизили с 500 миллионов до 200 миллионов гривен.

Также до 2024 года продлен срок действия закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков".

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