Стали известны новые подробности о состоянии украинского политика Геннадия Москаля, которому стало плохо в прямом эфире одного из телеканалов

Москаль почувствовал себя плохо прямо в прямом эфире телеканала Newsone. Он отвечал на вопросы телеведущих, как вдруг замолчал и стал клониться вниз. Ведущие сразу же дали команду помощникам о том, что гостю стало плохо.

Позже политик сам рассказал, что с ним произошло. В комментарии журналисту Виталию Глаголу он признался, что его откачивали прямо за кулисами шоу. Москаль отметил, что ему стал плохо из-за давления, которое резко упало из-за смены погоды.

«Из-за перепадов температуры давление резко упало. У меня в таких случаях и ноги как ватные, хожу, как пьяный. Эти дни что-то ужасное с погодой делается», - заявил Москаль.

По словам политика, сейчас он находится дома, ему уже лучше.