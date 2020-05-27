НП з відомим українським політиком Геннадієм Москалем трапилася у прямому ефірі - ймовірно у нього стався інсульт

Про це пише Politeka.net.

Відомо, що інцидент стався в сьогоднішньому ефірі телеканалу NewsOne, де Геннадій Москаль був у якості гостя.

Під час спілкування з ведучими у Геннадія Москаля почали очі закочувалися, а потім він почав хитатися.

"Я в цю команду аферистів не збираюся йти", - сказав Москаль, а на уточнююче запитання ведучого вже не зміг відповісти. Під командою аферистів, ймовірно, мається на увазі команда президента Володимира Зеленського.

Телеканал перервав картинку, проте співробітники, які викликали бригаду швидкої допомоги, заявили, що у Геннадія Москаля нібито інсульт.

"Запитав у ведучої Newsone, колеги Олени Кирик про стан Москаля. Каже, терміново забрала швидка, діагноз поки не підтвердили", - повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Макс Назаров.

Через час журналіст повідомив, що стан політика нормалізувався.

"Отже. Геннадій Москаль вже в нормі, у нього різко впав тиск, але лікарям швидкої вдалося стабілізувати ситуацію. Побажаємо Геннадію Геннадійовичу здоров'я", - додав Назаров в Telegram.

Раніше ми розповідали про те, що екс-губернатор Закарпатської області Геннадій Москаль вирішив піти від свого покровителя Петра Порошенка.

Зокрема, політик вирішив покинути партію «Солідарність», написавши відповідну заяву.

Як повідомляється на офіційному сайті, політик подав заяву до центральної ради партії Блок Петра Порошенка «Солідарність». Крім цього, Москаль тоді вирішив зняти з себе повноваження голови Закарпатської регіональної організації партії.

«Прошу припинити моє членство в політичній партії Блок Петра Порошенка «Солідарність». Також повідомляю, що складаю із себе повноваження голови Закарпатської територіальної організації політичної партії Блок Петра Порошенка «Солідарність», — говорилося в заяві політика.

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