Российский пропагандист Евгений Попов проговорился о захвате Донбасса
Как сообщает Politeka.net, скандальное признание прозвучало в эфире телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы). Блогер Денис Казанский прокомментировал высказывание в Twitter и раскрыл его истинный смысл.
Российский пропагандист и ведущий политического шоу "60 минут" Евгений Попов заявил, что Россия может уступить оккупированные территории обратно в Украину. По его словам, многие россияне будут недовольны таким поворотом событий.
"Мы признаем... Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", - заявил он в эфире программы.
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Денис Казанский напомнил, что ранее Россия отрицала участие в конфликте на востоке Украины. По его словам, теперь пропагандисты признали свою причастность к событиям на Донбассе.
"Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?", - отметил блогер.
Пользователи социальной сети возмутились позицией россиян в комментариях:
"Риторика меняется. Сначала была новоросия. Потом федерализация. Потом отдельные регионы донецкой и луганской областей. Потом..."; "Голод не тетка... ещё не так заговоришь"; Ну чему Вы, право, удивляетесь? Ложь, Лицемерие, Патологическая жестокость- вот скрепы Русского Мира"; "Они готовы, но только на их условиях. А условия те же что и в 2014 году"; "Ключевые слова ведущего: "...к сожалению для многих граждан России...".
Напомним, у Зеленского проговорились, как жители Донбасса и Крыма вернут территории Украине: детали плана.
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