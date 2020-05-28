Российский пропагандист Евгений Попов проговорился о захвате Донбасса

Как сообщает Politeka.net, скандальное признание прозвучало в эфире телеканала "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз страницы). Блогер Денис Казанский прокомментировал высказывание в Twitter и раскрыл его истинный смысл.

Российский пропагандист и ведущий политического шоу "60 минут" Евгений Попов заявил, что Россия может уступить оккупированные территории обратно в Украину. По его словам, многие россияне будут недовольны таким поворотом событий.

"Мы признаем... Мы даже готовы, к сожалению, для меня, для многих граждан России, пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины", - заявил он в эфире программы.

Денис Казанский напомнил, что ранее Россия отрицала участие в конфликте на востоке Украины. По его словам, теперь пропагандисты признали свою причастность к событиям на Донбассе.

"Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу?", - отметил блогер.

Ведущий российского федерального канала:



«Мы даже готовый пойти на то, чтобы Донбасс вернулся в лоно Украины»



Как так? Вы ж не сторона конфликта. Кончилась сказка о том, что жители Донбасса сами решают свою судьбу? pic.twitter.com/rUpUJSDl9O — Денис Казанський (@den_kazansky) May 28, 2020

Пользователи социальной сети возмутились позицией россиян в комментариях:

"Риторика меняется. Сначала была новоросия. Потом федерализация. Потом отдельные регионы донецкой и луганской областей. Потом..."; "Голод не тетка... ещё не так заговоришь"; Ну чему Вы, право, удивляетесь? Ложь, Лицемерие, Патологическая жестокость- вот скрепы Русского Мира"; "Они готовы, но только на их условиях. А условия те же что и в 2014 году"; "Ключевые слова ведущего: "...к сожалению для многих граждан России...".

Напомним, у Зеленского проговорились, как жители Донбасса и Крыма вернут территории Украине: детали плана.

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