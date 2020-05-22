Конфликт на Донбассе будет долгосрочным, потому что его завершению препятствуют несколько факторов

Об этом в колонке для «Апострофа» написал эксперт Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Николай Капитоненко.

По его словам, попытка урегулировать конфликт, а потом все бросить, сославшись на неуступчивость другой стороны, не пройдет бесследно. Импровизация в кризисные моменты в желании совместить жесткий конфликт с Москвой и тут же демонстрировать открытость, аукнутся государству.

«Украина рискует окончательно превратиться в обстоятельство международной политики, утратив остатки инициативы и способностей формировать повестку дня… – считает эксперт. – Теперь нас ждут годы вооруженного конфликта и перспектива превращения Украины в инструмент других государств».

Зеленский не смог и теперь уже не сможет не только вернуть оккупированные территории, но и заморозить конфликт. Тому, что мир не наступил, есть несколько причин, пояснил эксперт.

Во-первых, подчеркивает он, изначально не было ни плана, ни стратегического видения. Все ограничивалось пустыми лозунгами, неоправданными ожиданиями и блефом типа возведения стены или «плана Б».

Вторая причина – это слабость государственных институций в Украине. Тут не могут воплощать в жизнь собственную политику и решения.

Третья причина в том, что Зеленский недооценил, что современные конфликты выглядят несколько по-другому и представляют собой запутанную борьбу за корпоративные, ведомственные, коррупционные и политические интересы многочисленных субъектов. Таким образом, для многих из них выгодны многолетние конфликты, и их завершения они не хотят, а потому будут срывать любые попытки договориться.

«Зеленский, возможно, находился в плену иллюзии о том, что раз мира хочет большинство, то политическая поддержка таким инициативам обеспечена. Забывая о том, что реальным влиянием в таких вопросах обладает способность лоббировать свои интересы, а не количество сторонников», – пишет автор.

Ну и еще одним камнем преткновения является проблема внешнеполитического планирования. У Украины нет союзников, режим антироссийских санкций существует только потому, что это выгодно тем, кто его ввел и поддерживает, страна плохо понимает мотивы Запада, живя в парадигме 1990-х.

«С самого начала шансов на выполнение обещаний Зеленского по Донбассу было ничтожно мало. Обмены и разведения сил – это просто отдельные шаги, которые легко отыгрываются назад. Динамика и структура конфликта остались неизменными, а время в подобных случаях играет в пользу его продолжения. Теперь вопрос в том, есть ли у президента новый план?», – подытожил эксперт.

Напомним, боевики "Л/ДНР" пригрозили атаковать Украину в полную силу.

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