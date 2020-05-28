Экс-регионалка Елена Бондаренко раскритиковала защитников Украины за успешный обстрел оккупантов

Как сообщает Politeka.net, такое скандальное заявление она сделала на своей странице в соцсети. Блогер Денис Казанский прокомментировал ее слова в Twitter.

Елена Бондаренко утверждает, что в 2014 году украинская армия устроила воздушную бомбардировку мирного Донецка. По ее словам, обстрел - это "военное преступление" против украинских граждан и не имеет срока давности.

Денис Казанский напомнил, что украинские воины стреляли не по мирному городу, а по российским войскам. Именно тогда на Донбасс прибыли боевики из группы "Искра".

"У Лены Бондаренко, как обычно, своя реальность. Она пишет, что 6 лет назад ВСУ с воздуха без всякой причины обстреляли мирный город Донецк. О российских боевиках из группы "Искра", которые приехали в Донецк из РФ, захватили аэропорт и начали боевые действия - ни слова", - возмутился блогер.

Многие пользователи соцсети тоже раскритиковали Елену Бондаренко в комментариях:

"За 6 лет не смогли даже такую откровенную украинофобку привлечь к ответственности"; "За какую реальность больше платят, в такой она и живет"; "Почему эта с*чка не едет жить в Донецк?"; "Как эта откровенная сепарка и коллаборантка может спокойно жить на неоккупированной украинской территории, появляться на телеэкранах и раскрывать свой черный рот, изрыгая вражескую пропаганду? Если СБУ не видит причин для ее ареста, то выдворить ее в любимый Донецк можно?"; "Если бы она жила в Донецке, она бы видела кто захватил город, как по всему городу устанавливали блок-посты. Русские, очень много кавказцев, у всех проверяли паспорта. Она обычная рашистская пропагандистка".

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