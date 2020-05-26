Сегодня исполняется шесть лет с того дня, когда начались бои за донецкий аэропорт

Как передает Politeka.net, 26 мая принято считать началом обороны ДАП, которая стала примером невероятного мужества украинских воинов.

Начались события в 2014 году, когда российская группировка вошла в аэропорт "Донецк" и заняла часть помещений. На предложение сложить оружие и сдаться наши военные ответили отказом и завязался бой.

После того, как была задействована штурмовая и армейская авиации и проведена высадка десанта с украинской стороны трое наших воинов тогда получили ранения, а оккупанты потеряли около 50 убитыми, но все-таки силы АТО взяли под контроль аэропорт.

Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, которые регулярно оккупанты штурмовали. Уже в декабре 2014 года был сильно разбит старый терминал, а 13 января 2015 года окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские воины.