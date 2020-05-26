Сегодня исполняется шесть лет с того дня, когда начались бои за донецкий аэропорт
Как передает Politeka.net, 26 мая принято считать началом обороны ДАП, которая стала примером невероятного мужества украинских воинов.
Начались события в 2014 году, когда российская группировка вошла в аэропорт "Донецк" и заняла часть помещений. На предложение сложить оружие и сдаться наши военные ответили отказом и завязался бой.
После того, как была задействована штурмовая и армейская авиации и проведена высадка десанта с украинской стороны трое наших воинов тогда получили ранения, а оккупанты потеряли около 50 убитыми, но все-таки силы АТО взяли под контроль аэропорт.
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Украинские военные удерживали старый и новый терминалы аэропорта, которые регулярно оккупанты штурмовали.
Уже в декабре 2014 года был сильно разбит старый терминал, а 13 января 2015 года окончательно упала диспетчерская башня, которую удерживали украинские воины.
Украинские бойцы выживали в нечеловеческих условиях: им приходилось буквально грызть лед, чтобы утолить жажду.
22 января 2015 года уцелевшие воины вышли из терминала, однако часть раненых попала в плен.
Оборона ДАП длилась 242 дня – с мая 2014-го до 22 января 2015 года.
Ранее, участник обороны ДАП десантник Анатолий Свирид высказался об украинцах.
По его словам, сограждане не видят жизнь дальше телевизора.
"Погибли лучшие люди Украины. Я считаю, что имею право пафосно говорить, потому что мы с флагами и за флаги шли воевать за наш гимн и народ. А наш народ живет телевизором и выбирает эмоциями. С этого мне даже стыдно.", - заявил он.
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