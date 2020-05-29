Дело о контрабанде 43 картин, с которым связывают бывшего президента Петра Порошенко, уже успели замять

Об этом в эфире телеканала «112» заявил известный украинский общественный деятель и журналист Андрей Пальчевский.

Он начал с того, что напомнил украинцам о важности отвечать за свой выбор. Так, журналист признал, что в свое время активно поддерживал кандидатуру Владимира Зеленского на президентских выборах, за что многие его до сих пор критикуют.

«Меня до сих пор кувалдой бьют за то, что я поддерживал Зеленского на выборах. Но у меня есть отговорка — я могу сказать, ну хорошо, но ведь все украинцы хотели замены Порошенко. Вот вам и 75%. Поэтому я периодически какие-то матюки вижу в свой адрес, но я им отвечаю — вы на своего посмотрите. Особенно после разговора Порошенко с Байденом», - подчеркнул Пальчевский.

Он также напомнил о громком скандале с контрабандой 43 картин картин всемирно известных художников, фигурантом которого ГБР называет Порошенко. Всю эту историю журналист назвал второй частью Марлезонского балета Порошенко. Впрочем, по мнению Пальчевского, это дело уже успели замять.

«Участники балета танцуют новую балет-свиту с вывозом каких-то ценностей. И так аккуратненько замяли. Замяли же дело, я так понимаю... Мне интересно — чем же закончится дело Порошенко?», - поинтересовался журналист.

Напомним, Пальчевский раскрыл украинцам глаза на масштабы экономического провала.

Как сообщала Politeka, Пальчевский указал на главную ошибку правительства Шмыгаля: "Для развития страны нужно делать ставку на...".

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