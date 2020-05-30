Журналист Андрей Пальчевский резко раскритиковал стиль правления президента

В эфире телеканала 112 Украина он рассказал, что у украинского общества сейчас есть запрос на стабильность и профессионализм, передает Politeka.net.

«Как себя вести по отношению к президенту? Либо разбалтывать его Султанат… Назовем его так, потому что иначе я правление украинского президента назвать не могу. Султанат: мой премьер, мой генпрокурор», - отмечает Пальчевский.

Он считает, что украинское общество будет, скорее всего, склоняться к тому, чтоб в условиях существующей формации, при президенте со всеми его недостатками, появилась возможность эти недостатки компенсировать.

«Первый посыл президенту, думаю, будет осенью, когда оппозиционное движение начнет получать. Мы все прекрасно знаем, кто лидеры на Юге и на Востоке. Мы знаем, кто примерно, что хочет в Киеве. Мы знаем, что люди хотят во Львове и какого рода движения и настроения в других частях Украины. Первое и главное – люди хотят мира внутри. Второе – люди хотят стабильности и профессионализма», - подчеркнул журналист.

Пальчевский уверен, что людям больше не нужен президент, который задорно представляет свою команду. Например, экономистов, которые находятся сейчас при власти, учившиеся в Киевской школе экономики, куда, по его словам идут люди ради получения диплома за деньги. Журналист подчеркнул, что эти люди не идут учиться в серьезные украинские вузы, такие как КНУ им. Шевченко или КПИ им. Сикорского.

«Если мы посмотрим, какое количество выпускников из серьезных вузов у нас находится при деле, вдруг выясняется что при деле одни активисты», - отметил Пальчевский.

Напомним, что Пальчевский метко объяснил, что уничтожило рейтинг Зеленского: "Идем в Дизель Шоу".

Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности: «Посмотрите на своего…».

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