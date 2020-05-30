Журналист Андрей Пальчевский резко раскритиковал стиль правления президента
В эфире телеканала 112 Украина он рассказал, что у украинского общества сейчас есть запрос на стабильность и профессионализм, передает Politeka.net.
«Как себя вести по отношению к президенту? Либо разбалтывать его Султанат… Назовем его так, потому что иначе я правление украинского президента назвать не могу. Султанат: мой премьер, мой генпрокурор», - отмечает Пальчевский.
Он считает, что украинское общество будет, скорее всего, склоняться к тому, чтоб в условиях существующей формации, при президенте со всеми его недостатками, появилась возможность эти недостатки компенсировать.
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«Первый посыл президенту, думаю, будет осенью, когда оппозиционное движение начнет получать. Мы все прекрасно знаем, кто лидеры на Юге и на Востоке. Мы знаем, кто примерно, что хочет в Киеве. Мы знаем, что люди хотят во Львове и какого рода движения и настроения в других частях Украины. Первое и главное – люди хотят мира внутри. Второе – люди хотят стабильности и профессионализма», - подчеркнул журналист.
Пальчевский уверен, что людям больше не нужен президент, который задорно представляет свою команду. Например, экономистов, которые находятся сейчас при власти, учившиеся в Киевской школе экономики, куда, по его словам идут люди ради получения диплома за деньги. Журналист подчеркнул, что эти люди не идут учиться в серьезные украинские вузы, такие как КНУ им. Шевченко или КПИ им. Сикорского.
«Если мы посмотрим, какое количество выпускников из серьезных вузов у нас находится при деле, вдруг выясняется что при деле одни активисты», - отметил Пальчевский.
Напомним, что Пальчевский метко объяснил, что уничтожило рейтинг Зеленского: "Идем в Дизель Шоу".
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