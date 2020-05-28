Журналіст Андрій Пальчевський різко розкритикував дії уряду у сфері економіки

Таку заяву він зробив в ефірі телеканалу 112 Україна.

«Ви зрозумійте, що ось ці всі загравання з середнім бізнесом, який насправді ніякий не середній. У нас насправді це нісенітниця. Ось 100 млн доларів – це середній бізнес в світових масштабах. А у нас 1 млн доларів вважається середній бізнес, а це маленький бізнес», - зазначив журналіст.

Пальчевський додав, що для розвитку країни потрібно деталь ставку на індустріалізацію і технології.

«Якщо б Шмигаль вийшов і сказав: «Ми вкладаємо в нашу країну 22, не 2, не 3, а 22, або 220 млрл доларів у такі галузі, де ми конкурентно здатні, де буде великий інфраструктурний підйом». Наприклад, ми починаємо будувати суду у Миколаєві, приміром. Або нові ракети. Але для цього потрібно нову країну. Замість цього все зазвичай йде у що? В переробку сільського господарства і т. д. А це малопродуктивні, малорентабельні галузі. І ті придурки, який ставили на деіндустріалізації України, та ви хоч закидайте весь світ цим зерном, а німецькі машини, концерн один, або «Самсунг» один в п'ять разів більше всієї української економіки, може більше, ніж у п'ять», - заявив журналіст.

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