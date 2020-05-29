Справу про контрабанду 43 картин, з якою пов'язують колишнього президента Петра Порошенка, вже встигли зам'яти

Про це в ефірі телеканалу «112» заявив відомий український громадський діяч та журналіст Андрій Пальчевський.

Він почав з того, що нагадав українцям про важливість відповідати за свій вибір. Так, журналіст визнав, що свого часу активно підтримував кандидатуру Володимира Зеленського на президентських виборах, за що багато хто його досі критикує.

«Мене досі б'ють кувалдою за те, що я підтримував Зеленського на виборах. Але у мене є відмовка — я можу сказати, ну добре, але адже всі українці хотіли заміни Порошенка. Ось вам і 75%. Тому я періодично якісь матюки бачу в свою адресу, але я їм відповідаю — ви подивіться на свого. Особливо після розмови Порошенка з Байденом», - підкреслив Пальчевський.

Він також нагадав про гучний скандал з контрабандою 43 картин картин всесвітньо відомих художників, фігурантом якого ДБР називає Порошенка. Всю цю історію журналіст назвав другою частиною Марлезонського балету Порошенка. Втім, на думку Пальчевського, цю справу вже встигли зам'яти.

«Учасники балету танцюють нову балет-свиту з вивезенням якихось цінностей. І так акуратненько зам'яли. Зам'яли ж справу, я так розумію... Мені цікаво — чим же закінчиться справа Порошенка?», - поцікавився журналіст.

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