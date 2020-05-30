Президент России Владимир Путина надоел своим гражданам, о чем свидетельствуют данные нового социологического опроса

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу «Левада-центра».

Так, всего за три месяца рейтинг Путина обвалился на 10% и достиг дна — сейчас его поддерживает лишь 25% населения. Еще меньше доверия досталось его «помощникам: Сергею Шойгу (14%), Михаилу Мишустину (11%) и Владимиру Жириновскому (10%).

Однако, не менее печальной ситуация выглядит и у оппозиции: Алексея Навального поддерживает лишь 4%.

Как сообщалось ранее, российский президент Владимир Путин еще дееспособен, но уже не вполне адекватен.

Такое мнение высказал известный российский политолог Владимир Соловей.

По его словам, предложенное Валентиной Терешковой «обнуление» президентских сроков – тому подтверждение.

Вся суть «обнуления» – показать, что Путин крепко держится у руля, и дать понять, что уходить он не намерен. Однако он не сможет управлять страной, потому что возникнут непреодолимые даже для ВВП ограничения.

По словам Соловья, Путин «дееспособен пока что, но он уже не вполне адекватен», что стало следствием приема определенных лекарств. На вопрос журналистов, что имеется в виду, политолог ответил:

«Я ничего говорить не буду. Но это неизбежные побочные следствия лечения. И тут ничего нельзя сделать. Просто невозможно. И даже в его ближайшем окружении некоторые его решения и реакции вызывают оторопь. Они его не понимают».

Напомним, Невзоров объяснил, зачем Путин затеял конфликт с Украиной.

Как сообщала Politeka, актер Анисифоров рассказал, как Путин обманывает россиян.

Также Politeka писала, что Глоба определил судьбу Донбасса и поведал о будущем Крыма.