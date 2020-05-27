Президента России Владимира Путина высмеяли и сравнили с Виктором Януковичем

Поводом для этого послужил инцидент во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

Путин говорил о том, что стихийные бедствия угрожают жизни людей, а также оставляют россиян без жилья. После этого он кинул на стол ручку, которую долго перебирал в руках.

В онлайн-совещании принимали участие глава МЧС Евгений Зиничев, глава Минтранса Евгений Дитрих, глава Минприроды Дмитрий Кобылкин и руководители нескольких регионов.

В сети активно комментируют поведение Путина.

Так, журналист и блогер Денис Казанский вспомнил в этом контексте, как Виктор Янукович сломал ручку во время пресс-конференции в Ростове-на-Дону.

Он сломал ручку на словах "хочу обратиться ко всему народу Украины. Во-первых, хочу попросить прощения у всех, кто пострадал и страдает".

«Фёдорыч наш ручку ломал, а это что? Тьфу», - написал Казанский на своей страницу в Twitter.

Аналогию подхватили и другие пользователи сети.

«Это не серьезно, наш ломал, а мокшанский, для разнообразия, и перекусить мог…», «Лучше бы галстук пожевал», «Лучше бы он бросил лезть в дела других стран!...», «Слабак», «Даже на это силы нет», «Никчемная пародия какая-то», «Ослабел в бункере», - пишут в интернете.

Напомним, Путина засекли за позорным занятием, кадры утекли в сеть.

Как сообщала Politeka, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Также Politeka писала, что Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.