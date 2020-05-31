Андрей Пальчевский и Виталий Кличко - главные фавориты в борьбе за кресло мэра украинской столицы
Об этом информирует Politeka.net со ссылкой на результаты социологического исследования ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ", которое проводилось в Киеве с 13 по 17 мая 2020 года.
Эксперты выяснили, что нынешнего градоначальника Виталия Кличко готовы поддержать 19.1% и 23.9% среди тех, кто определился. Вторым фаворитом в гонке за креслом мэра с показателями в 18,1% и 22,6% среди тех, кто определился со своим выбором, стал журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский.
В ТОП-5 также попали следующие политики: Николай Томенко ("Рідна країна") - 9% голосов, Сергей Притула ("Голос") - 5,4% и Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6% голосов киевлян.
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По сравнению с прошлыми опросами рейтинг действующего мэра снизился на 5%, в то время как поддержка его ближайшего соперника Андрея Пальчевского увеличилась на 5%.
Эксперты уверяют, что рейтинг нынешнего мэра Виталия Кличко падает довольно прогнозируемо, а Андрей Пальчевский почти сравнялся с ним в очной борьбе.
По словам социолога Николая Спиридонова, Виталий Кличко теряет поддержку среди киевлян в том числе и из-за ежедневных брифингов, с помощью которых он пытается пиариться.
"Пальчевский уже сравнялся с Кличко, и он имеет позитивную динамику, поскольку не впитывает в себя негатив, не проводит брифинги. Наоборот, создает имидж человека более позитивного, проинформированного в вопросах медицины", - прокомментировал он феномен роста рейтинга самовыдвиженца.
А вот потенциальные кандидаты на пост мэра Киева от "Слуги народа" Александр Ткаченко и Николай Тищенко пока остаются вне пятерки лидеров из-за того, что президентская политсила уверенно теряет поддержку среди украинцев.
Ранее журналист Андрей Пальчевский раскрыл главную проблему с приватизацией в Украине.
По его словам, приватизация не работает до тех пор, пока законом не предусмотрена обратная национализация.
«Если, например, люди забрали какую-то отрасль, им дали время, они не справились. А у нас никто не справился. Оно должно все вернуться назад. Более того, национализация сейчас, если говорить серьезно, может проходить абсолютно открыто, народным референдумом, о котором Зеленский говорил», - отметил Пальчевский.
По его словам, все можно прописать и национализировать имущество при условиях компенсации.
Напомним, что Зеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".
Как сообщала Politeka, дело Порошенко замяли, Пальчевский раскрыл скандальные подробности.
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл украинцам глаза на масштабы экономического провала