Россия уже более шести лет разжигает конфликт на востоке Украины, ставя под угрозу жизни мирного населения

С новым требованием к руководству страны-агрессора обратился посол США в ОБСЕ Джеймс Гилмор. Он призвал Россию вернуть Украине контроль над Крымом и полностью вывести своих военных со всей территории чужой страны. Об этом сообщает пресс-служба Миссии в США.

Он обратил внимание на то, что военные действия на Донбассе со стороны оккупантов не ослабевают, несмотря на ситуацию с пандемией смертоносного вируса. Гилмор отметил, что изначально конфликт разгорелся из-за того, что Кремль попытался вернуть Украину под свое влияние.

«Не следует заблуждаться - конфликт на востоке Украины не является "внутренним". Украинцы боролись за свою свободу на центральной площади Киева в самые трудные зимние месяцы 2013 и 2014 годов, требуя подотчетного правительства. Стремясь подорвать приверженность Украины демократическим ценностям и путь страны к большей интеграции с Европой, российские власти инициировали этот конфликт - в попытке вернуть Украину под влияние Кремля», - заявил посол.

Гилмор напомнил, что сейчас власти так называемых «республик» на Донбассе существуют исключительно благодаря прямой поддержке из Москвы.

«Эти силы опираются на российскую технику и оружие, которые никогда не состояли на вооружении украинских военных. Вся тяжесть ответственности за этот конфликт ложится на Кремль», - подчеркнул посол США.

Он добавил, что своими действиями в Украине Россия оттолкнула от себя всех международных партнеров.

Кроме того, Гилмор поднял тему репрессий в аннексированном Крыму, выразив свою обеспокоенности притеснениями местных крымских татар и украинцев.

Посол призвал Россию вернуть полный контроль над Крымом и вывести свои войска из Донбасса. Он добавил, что санкции против Кремля будут действовать до выполнения Россией своих международных обязательств.

«Соединенные Штаты полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды. Мы не признаем и никогда не признаем попытку аннексии Крыма Россией», - подытожил Гилмор.

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