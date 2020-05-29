Украинская авиация впервые сопровождала американские бомбардировщики B-1B Lancer во время полета над акваторией Черного море

Об этом сообщило Командование ВВС США в Европе в пятницу, 29 мая, и опубликовало соответствующие кадры на странице в Facebook.

"29 мая 2020 года два Lancer B-1B с базы ВВС Эллсуорт, штат Южная Дакота, выполнили дальнюю многочасовую стратегическую миссию бомбардировочной целевой группы над Европой и Черноморским регионом", - говорится в сообщении.

Как уточняется, бомбардировщики сопровождали украинские Су-27 и МиГ-29, а также турецкие самолеты-заправщики КС-135.

Отметается, что полет над Европой также включал тренировку по интеграции и взаимодействию с польскими истребителями F-16 и МиГ-29, а также с румынскими F-16 и МиГ-21.

Благодаря самолетам-заправщикам бомбардировщики B-1B Lancer совершили круговой рейс с базы ВВС Эллсворт.

Кроме того, бомбардировщики B-1B совместно с греческими истребителями F-16 совершили пролет над столицей Северной Македонии Скопье.

"Слава Украине! Слава ВС», «Круть», «Супер»,«НАТО в действии», - пишут в комментариях в сети.

При этом, у российских военных, похоже сдали нервы. Истребители РФ Су-27 и Су-30 были подняты на перехват двух стратегических бомбардировщиков США над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

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